L’Inter si gioca tutto: il gesto di Zhang prima della gara di Madrid

L’Inter si appresta ad affrontare l’Atletico Madrid in una partita decisiva per il passaggio ai quarti di finale di Champions League

Importante gesto di Steven Zhang quando mancano poche ore al ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Inter.

L’Inter è pronta alla sfida di ritorno con l’Atletico Madrid: al Wanda Metropolitano si ripartirà dall’1-0 in favore dei nerazzurri maturato nel match d’andata di San Siro. In palio c’è il passaggio ai quarti di finale di Champions League, con la squadra di Simone Inzaghi unica italiana ancora in corsa nella massima competizione europea dopo le eliminazioni di Napoli e Lazio per mano di Barcellona e Bayern Monaco.

Barella e compagni partiranno da una situazione di vantaggio, pur essendo consapevole della difficoltà di giocare in uno stadio infuocato contro una squadra – quello di Diego Simeone – storicamente capace di ribaltare anche le situazioni apparentemente più insormontabili. Ecco perché il presidente Steven Zhang ha voluto caricare la squadra nelle ore che precedono la sfida in terra iberica. Lo fece già prima di Riad, quando motivò la squadra con un messaggio prima della finale di Supercoppa italiana.

Inter, il messaggio di Zhang prima della partita con l’Atletico Madrid

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Zhang lo ha rifatto, incoraggiando la squadra a Madrid. Un messaggio rivolto anche ai dirigenti e a Simone Inzaghi in un contatto telefonico e tramite alcuni leader del gruppo.

Del resto, Zhang è consapevole dell’importanza della serata, trasferendo alcuni concetti come la tranquillità dei forti, in sintesi la serenità che l’Inter deve avere per passare il turno. Insomma, Lautaro Martinez e compagni dovranno fare quello che hanno già dimostrato di saper fare per proseguire l’avventura nella massima competizione europea dopo la finale col Manchester City persa lo scorso anno.

Infine, Zhang avrebbe apprezzato la decisione di Barella di scusarsi pubblicamente dopo la gara di Bologna per la simulazione contro il Genoa. Il presidente nerazzurro si sarebbe complimentato personalmente con il giocatore, facendogli arrivare la sua vicinanza. Un gesto che, secondo Zhang, rispecchia alla perfezione i valori del club.