L’Inter nelle mani di capitan Lautaro, ma il rinnovo non è così scontato

Questa sera l’Inter si affiderà ancora una volta al suo uomo migliore, ma il rinnovo di Lautaro resta fonte di preoccupazione

La grande notte di Champions League è arrivata e i nerazzurri per sconfiggere definitivamente l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone si affideranno ad un altro argentino: Lautaro Martinez.

Il capitano nerazzurro è l’uomo più importante della squadra, sia per il valore economico raggiunto sia per la leadership e l’apporto alla causa che dà ogni partita. Il Toro è diventato un calciatore di altissimo livello, che sta dominando la classifica dei capocannonieri della Serie A e sta trascinando la squadra verso la seconda stella. Anche in Champions, dopo la finale raggiunta nella scorsa stagione, le ambizioni dei nerazzurri sono legate ai gol e alle giocate del numero ’10’. Eppure, l’unica nuvola scura che si può intravedere in lontananza per il futuro dell’Inter è rappresentata proprio dal rinnovo di contratto di Lautaro Martinez.

Lautaro alfa e omega nerazzurro: il rinnovo tiene l’Inter in tensione

Del futuro di Lautaro Martinez ne hanno parlato a più riprese sia la dirigenza dell’Inter sia l’agente del giocatore. Entrambe le parti in causa hanno professato calma e hanno dichiarato di non avere alcuna fretta, inoltre sono fiduciose che si possa trovare una soluzione che accontenti tutti.

Marotta, però, è consapevole che le richieste economiche dell’attaccante e del suo entourage saranno molto importanti e che per trattenerlo a Milano servirà uno sforzo da parte del club. Il giocatore vorrebbe avere un ingaggio che, tra parte fissa e bonus, si avvicini ai 10 milioni di euro netti a stagione: una cifra che si confà allo status raggiunto da Lautaro nel corso delle ultime stagioni e che potrebbe trovare senza troppe fatiche all’estero. La priorità dell’attaccante argentino, però, è rappresentata dall’Inter e questa è la carta più importante che ha in mano Marotta: la questione rinnovo, tuttavia, dovrà essere monitorata con grande attenzione nei prossimi mesi perché non si può ancora escludere nulla.