Intervento chirurgico: finisce la stagione del bomber bianconero

Il grave infortunio costringe il giocatore bianconero all’intervento chirurgico: il comunicato pone di fatto fine alla stagione

Nella fase finale della stagione calcistica, cruciale tenere sotto controllo le condizioni fisiche di tutti i giocatori per le squadre. Gli infortuni possono fare la differenza e pesare molto nella possibilità di scelta per gli allenatori. Un attaccante rischia di aver già di fatto concluso la stagione, con l’intervento chirurgico in vista.

Per l’Ascoli, terzultimo in classifica in Serie B, le cose si complicano ulteriormente con lo stop di Pedro Mendes, che dieci giorni fa si era fatto male contro la Reggiana. Diagnosi infausta per il bomber portoghese, che fin qui aveva provato a tenere a galla i marchigiani con 11 reti in campionato. Per lui, lesione del tendine del retto femorale della coscia sinistra. Il club ha comunicato che il giocatore sarà sottoposto, venerdì 22 marzo, ad intervento chirurgico presso la clinica Cugat di Barcellona. La sua stagione può considerarsi di fatto già conclusa.