Inter fuori dalla Champions: Lautaro sbaglia, l’Atletico è ai quarti

Atletico Madrid-Inter si decide ai calci di rigore: i nerazzurri escono con gli errori di Sanchez, Klaassen e Lautaro Martinez

Rammarico Inter. I nerazzurri escono dalla Champions League perdendo ai calci di rigore contro l’Atletico Madrid.

Al Wanda Metropolitano la squadra di Inzaghi arriva forte del vantaggio conquistato tra le mura amiche. I padroni di casa partono a razzo e provano a mettere in difficoltà l’Inter fin dai primi minuti: Sommer fa buona guardia su Samuel Lino, mentre Dumfries dall’altro lato sciupa un buon contropiede tirando addosso a Oblak.

La gara è combattuta e l’Inter con il passare dei minuti acquista campo e fiducia: arriva così il gol del vantaggio firmato da Dimarco, ottimo a finalizzare una splendida azione corale e l’assist di Barella. Lo 0-1 sembra rassicurare i nerazzurri che però dopo pochi minuti subiscono il pareggio: azione confusa davanti a Sommer, svirgolata di Pavard e Griezmann non si fa pregare, segnando l’1-1, risultato con il quale si va all’intervallo.

Atletico Madrid-Inter 5-3 ai rigori: sbaglia anche Sanchez

Nella ripresa il copione resta pressoché invariato, anche se l’Atletico Madrid prova a spingere di più sull’acceleratore.

Lo fa fin dai primi minuti quando Sommer è ancora bravo a opporsi a Griezmann. La retroguardia nerazzurra respinge ogni attacco dei Colchoneros ed è Thuram a poco meno di 15 minuti dalla fine a sprecare una ghiotta palla gol, a tu per tu con Oblak. Il finale è un assedio dei padroni di casa che non riescono però a trovare il guizzo vincente e si espongono al contropiede: uno lo spreca Barella calciando in maniera debole e centrale. L’Inter a cinque minuti dalla fine ringrazia il palo che nega il gol a Depay, ma nell’azione successiva Sommer deve capitolare: è l’olandese a segnare il 2-1. Nel recupero occasione per Riquelme: rigore in movimento sbagliato e match che va ai supplementari.

Sommer si supera sul solito Depay, Lautaro Martinez di testa sfiora il palo, l’equilibrio nella prima frazione non si spezza. Inzaghi manda in campo anche Sanchez per Thuram, ma il risultato non si sblocca e si arriva ai rigori. Sbagliano Sanchez, Klaassen e Lautaro Martinez: vince l’Atletico, l’Inter va fuori dalla Champions.

Nell’altro quarto di finale, il Borussia Dortmund ha la meglio del Psv per 2-0: Sancho in avvio di gara, Reus nel recupero

ATLETICO MADRID-INTER 2-1 (5-3 d.c.r.): 33′ Dimarco (I), 35′ Griezmann (A), 86′ Depay (A)

BORUSSIA DORTMUND-PSV 2-0: 3′ Sancho (B), 96′ Reus (B)