“Disastroso”: cacciato durante Atletico-Inter, cosa sta succedendo

Gara in equilibrio tra Atletico Madrid e Inter, ma scoppia la polemica su uno dei nerazzurri: cacciato durante la partita

Neanche il tempo di esultare e di sentirsi con un piede ai quarti di finale, che l’Inter deve fare tutto da capo. Subito dopo il gol di Dimarco, a finalizzare una bella azione corale, l’Atletico Madrid è riuscito a trovare il pareggio con Griezmann dopo qualche minuto.

Il gol del francese è arrivato al termine di un’azione molto confusa nella quale anche il Var ha avuto il suo da fare con la valutazione di diverse situazioni: dal fuorigioco di Morata al possibile tocco di braccio nel corso dello sviluppo dell’azione. Alla fine il gol è stato convalidato e i nerazzurri hanno potuto sfogare la loro delusione contro un loro calciatore: Pavard.

Il francese non pare essere entrato bene in partita e durante l’azione del gol ha praticamente servito l’assist al connazionale, svirgolando la palla. Un errore sottolineato in maniera plateale sui social, dove la prestazione dell’ex Bayern Monaco già non era particolarmente apprezzata dai sostenitori nerazzurri.

Atletico Madrid-Inter, tutti contro Pavard: “Sostituzione immediata”

Ecco allora che su X c’è chi mette in dubbio la sua sobrietà (“Pavard ubriaco stasera”) in maniera ovviamente ironica e chi si chiede se per caso non sia rimasto a Milano visto che la sua presenza sul terreno di gioco non si è notata nei primi 45 minuti.

C’è anche chi utilizza giudizi più pesanti come l’utente che ne chiede la sostituzione immediata per far entrare Bissack: “Peggio non può fare”. Il difensore nerazzurro si è parzialmente riscattato sul finire del primo tempo con un salvataggio sullo stesso Griezmann: basterà a calmare la furia dei tifosi?

Ecco alcuni tweet:

Pavard ubriaco sta sera — 120.1 (@g120_1m) March 13, 2024

Pavard stasera si deve svegliare — Mario Lindo (@Mariolindo_) March 13, 2024

Che svirgolata di Pavard più che altro — Matteo (@Morositas_Berri) March 13, 2024

che cappella di pavard — iling sessuale #Allegriout (@Buccia96402138) March 13, 2024

Pareggio dell'atletico. Errore di Pavard — Inter Supremacy (@int3rsupr3macy) March 13, 2024

Sarebbe carino che Lautaro Martinez e Benjamin Pavard entrassero in campo — Andrea (@andreamerati21) March 13, 2024