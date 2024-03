Capello stuzzica l’Inter: la frase fa ‘infuriare’ i nerazzurri

Il giudizio di Fabio Capello è destinato a far discutere prima della sfida tra Atletico Madrid e Inter: i nerazzurri non la prenderanno bene

L’Inter che affronta l’Atletico e punta ai quarti di finale di Champions League è una squadra reduce da una serie impressionante di successi e ormai lanciata verso la seconda stella.

In campionato, il cammino nerazzurro è stato pressoché perfetto ed ora Inzaghi spera di fare strada anche in Europa. In Champions però il percorso della squadra di Inzaghi non è stato così straordinario come in Serie A e a dimostrarlo c’è il secondo posto nel girone, alle spalle della Real Sociedad eliminata agli ottavi dal Paris Saint-Germain.

A puntare proprio su questa differenza tra campionato e Champions è Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Juventus che nel pre-partita si lascia andare ad un giudizio che non potrà far piacere ai sostenitori nerazzurri a pochi minuti dal fischio iniziale della sfida del Wanda Metropolitano.

Inter, Capello avvisa: “In Champions non è così forte”

Un Inter rullo compressore in campionato, come testimoniano i sedici punti di vantaggio sulla seconda in classifica, ma meno dirompente in campo internazionale dove il livello degli avversari inevitabilmente si alza.

Capello, infatti, afferma: “L’Inter nelle gare di Champions non è stata così forte e dirompente come in campionato”. Poi aggiunge una frase che è destinata a far discutere: “Il campionato italiano è più facile, l’Inter deve puntare a tutti gli obiettivi considerata la rosa”.