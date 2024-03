Vlahovic, che ribaltone: la clausola cambia tutto

Dal campo al futuro: la Juventus è al lavoro anche su Dusan Vlahovic. Il destino dell’attaccante serbo potrebbe cambiare. Ecco la situazione

La Juventus è alle prese con un momento di crisi da provare a mettersi alle spalle. I bianconeri di Allegri dopo il pareggio casalingo contro l’Atalanta hanno incassato il sorpasso in classifica ad opera del Milan che qualche ora prima aveva vinto contro l’Empoli a San Siro.

La squadra bianconera è scivolata quindi al terzo posto in Serie A, accumulando una serie di delusioni una dietro l’altra. Una sola vittoria nell’ultimo mese e mezzo in campionato (una su sette gare giocate) e tanta voglia di ripartire per Vlahovic e compagni, che hanno bisogno di un cambio di passo.

La prossima uscita porterà la squadra di Allegri ad ospitare il Genoa a Torino domenica 17 marzo nel lunch match di campionato. Una sfida da non fallire per la Juventus che anche attraverso il rientro di Vlahovic dalla squalifica spera di tornare a macinare punti e vittorie. Ben 15 i gol in campionato finora per il serbo che potrebbe finire ben presto anche al centro di un intrigo per il futuro.

Al netto delle vicende di campo sul serbo aleggia anche il peso di un contratto corposo e di un mercato che potrebbe cambiare ancora una volta le carte in tavola.

Calciomercato Juventus, tra clausola e rinnovo: bianconeri al lavoro su Vlahovic

L’attuale accordo di Vlahovic è in scadenza a giugno 2026 con ingaggio a salire dai 7,5 milioni iniziali ai 12,5 milioni totali dell’ultima.

In virtù di tali cifre la Juventus sta lavorando ad un rinnovo per il centravanti serbo per “spalmare” le alte cifre del suo accordo progressivo e alleggerirne il peso a bilancio. Come evidenziato da ‘Tuttosport’ i bianconeri lavorano su altri due anni con una eventuale clausola rescissoria.

Il tutto con una sostanziale disponibilità da parte del calciatore in merito al quale, anche negli ultimi giorni, ci sono stati contatti con l’agente Ristic. La stessa fonte evidenzia però come gli incontri decisivi ci saranno a fine campionato.