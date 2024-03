Rivoluzione totale per la Juve: “Così sarà addio ad Allegri, tre nomi per il centrocampo”

Le dichiarazioni del giornalista che fa chiarezza sul futuro della Juventus: non c’è in dubbio solamente il destino dell’allenatore livornese

Non è certo un momento facile per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri dopo il pareggio contro l’Atalanta sono scivolati al terzo posto e sono così tornate con forza le critiche nei confronti del tecnico livornese.

La panchina traballa e il futuro di Allegri resa davvero tutto da scrivere: “Difficile che il mister toscano inizi la prossima stagione con il contratto in scadenza – afferma Giovanni Albanese, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ai microfoni di TvPlay -: o si rinnova o sarà addio. Dal punto di vista sportivo c’è da capire come potrà essere rilanciato questo progetto. A un certo punto c’era la sensazione che i bianconeri potessero continuare a crescere, addirittura insidiando l’Inter nella corsa allo scudetto. La squadra ha perso smalto e convinzione“.

Juventus, insidia inglese per Koopmeiners: il punto di Albanese

Non c’è, dunque, solo la situazione panchina da monitorare. La Juventus potrebbe davvero essere difronte ad una nuova rivoluzione:

“Ragionando in prospettiva bisogna considerare che ci sono tanti giocatori in scadenza e lo stesso allenatore ha ancora un anno di contratto – prosegue Albanese -. Se la Juve vuole essere all’altezza della sua storia, siamo vicini alla necessità di stravolgere tutto“.

Una rivoluzione quella bianconera, che potrebbe partire dall’acquisto di un nuovo grande centrocampista. Non è un segreto che il preferito della Juve sia Koopmeiners: “E’ il primo nome sulla lista di Giuntoli – prosegue il giornalista -, ma potrebbe scattare un’asta anche con i club inglesi. Il giocatore darebbe la precedenza alla Juventus anche in presenza di club di Premier League. Ferguson può essere un’alternativa, così come Samardzic. Su Ferguson però so che la squadra più vicina è il Napoli“.