L’urlo di Inzaghi, i rigori e la doppia novità: l’Inter vola a Madrid | CM.IT

La vigilia dell’Inter in vista del match decisivo di Champions League in casa dell’Atletico Madrid: le possibili scelte di Simone Inzaghi

Sorrisi e clima disteso ad Appiano Gentile e non potrebbe essere altrimenti in casa Inter.

Simone Inzaghi però non vuole cali di concentrazione dopo 13 vittorie di fila e in vista della trasferta decisiva di Madrid contro l’Atletico che vale il pass per i quarti di Champions League. Rifinitura della vigilia per la squadra nerazzurra con il tecnico che urla ai suoi: “Attenti che in Europa è diverso, voglio qualità”. Inzaghi punterà su tutti i titolarissimi e ha un paio di dubbi per la gara del ‘Civitas Metropolitano’ contro l’ex Simeone. Riscaldamento, partitella, calci piazzati e inoltre i tiri dal dischetto: Lautaro e compagni hanno fatto anche le prove generali sui rigori, nell’eventualità in cui il discorso qualificazione si prolungasse oltre i 90 minuti e i tempi supplementari.

L’Inter anti-Atletico: Dumfries e de Vrij verso una maglia da titolare

Inzaghi ovviamente spera di chiudere prima i conti e parte dal prezioso successo per 1-0 maturato nella gara d’andata a San Siro e firmato da Arnautovic.

L’attaccante austriaco, causa infortunio e al pari di Carlos Augusto e dei lungodegenti Cuadrado e Sensi, non è partito dallo scalo privato di Malpensa alla volta della capitale spagnola nel soleggiato pomeriggio milanese. Un gruppetto di tifosi ad attendere il pullman della squadra e qualche coro per mister Inzaghi, che ha risposto salutando i sostenitori nerazzurri. Per il tecnico piacentino ci sono un paio di dubbi di formazione, con le quotazioni di Dumfries e de Vrij in ascesa nelle ultime ore. I due nazionali olandesi sono stati provati tra i titolari nella rifinitura e potrebbero scalzare rispettivamente Darmian sulla corsia destra e Acerbi al centro della difesa. Per il resto ci saranno tutti i big e si ricomporrà dal primo minuto anche la ‘Thu-La’ nel tandem offensivo con Thuram ovviamente al fianco di capitan Lautaro Martinez.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.