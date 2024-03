Alta tensione alla Juventus: Chiesa se la prende con un compagno

Ecco cosa è successo nel corso di Juventus-Atalanta: l’episodio ha visto protagonista Federico Chiesa e il compagno di squadra

Non è un momento per nulla facile per la Juventus. I bianconeri sono finiti nel mirino della critica dopo l’ennesimo passo falso. Dopo il 2 a 2 contro l’Atalanta è arrivato il sorpasso da parte del Milan, salito al secondo posto.

La squadra di Massimiliano Allegri ha buttato via un importante vantaggio frutto di un periodo davvero nero: dopo la vittoria del 21 gennaio contro il Lecce, la Juve ha, infatti, conquistato tre punti solo con il Frosinone, poi è andata ko contro l’Inter, l’Udinese e il Napoli, pareggiano con l’Empoli, il Verona e appunto l’Atalanta.

Juventus-Atalanta, alta tensione tra Chiesa e Locatelli

Il clima non può essere per nulla sereno e quanto successo ieri nel corso della partita contro i bergamaschi ne è una prova:

come racconta il Corriere dello Sport, a metà del secondo tempo, quando il risultato premiava ancora l‘Atalanta, Federico Chiesa si è arrabbiato in maniera plateale con Locatelli, rivolgendogli anche un “vaffa…”. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi attenti di Massimiliano Allegri che è riuscito a riportare la calma tra i due.

Il motivo del nervosismo? L’ex Fiorentina ha richiamato il compagno, colpevole di avergli servito malamente un pallone: l’attaccante si è allargato anziché tagliare internamente. Un’incomprensione da campo, chiarita subito dopo.