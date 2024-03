Addio in attacco e tesoretto Juve: il punto di CM.IT

Sorpassata al secondo posto dal Milan, la Juventus ha già iniziato a pianificare le strategie di calciomercato estivo

Scivolata al terzo posto dopo il pareggio casalingo contro l’Atalanta, la Juventus ha vinto solamente una delle ultime sette partite in campionato. Uscita ormai da tempo dai radar dell’Inter in ottica scudetto, la squadra bianconera ha un vantaggio enorme sulla quinta (dieci punti) e la sesta in classifica (undici punti) e la qualificazione alla prossima Champions sembra quasi una formalità.

Tornare nella massima competizione europea per club rappresenterebbe un’importante iniezione economica per i bianconeri, che nel corso della prossima sessione di calciomercato dovranno attuare un profondo restyling della rosa.

Tesoretto Kaio Jorge per la Juve: il punto sull’attaccante brasiliano

Altre risorse potrebbero arrivare dalle cessioni. Tralasciando le indiscrezioni su Federico Chiesa, Dusan Vlahovic e altri big a disposizione di Massimiliano Allegri, Cristiano Giuntoli spera di raggranellare un discreto gruzzoletto dai calciatori attualmente in prestito. Il nome sulla bocca di tutti resta quello di Mattia Soulé, ma negli ultimi giorni si è parlato molto anche di Kaio Jorge.

L’ex attaccante del Santos è stato accostato di recente a Lille e Sporting CP, ma secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, allo stato attuale dell’arte non ci sono trattative concrete con i due club. L’entourage del ventiduenne brasiliano ha ricevuto diversi sondaggi anche da Inghilterra e Spagna, ma l’unica certezza al momento è che la Juventus è pronta a considerare offerte per lui, contemplando anche la possibilità di inserire il suo cartellino in alcune trattative in entrata. Acquistato dalla Juve per circa quattro milioni di euro, Kaio Jorge viene valutato tra i dieci e i quindici milioni, con il cinque per cento del ricavato che finirà nelle casse del Santos.