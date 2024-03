Lazio-Udinese, fuori Immobile ma il capitano è una furia: ecco cosa ha detto

Il capitano della Lazio esce dal campo sostituito da Castellanos dopo un’ora di gioco: la frase del capitano biancoceleste

L’Udinese è in vantaggio all’Olimpico con due gol nello spazio di pochissimi minuti, pareggiati tra l’altro nel frattempo dall’autogol di Lautaro Giannetti. All’Olimpico il clima è tesissimo, il nervosismo sugli spalti e soprattutto in campo si respira palpabile. La Lazio non riesce ad arrivare in porta e quando ci va vicina lo specchio non lo prende proprio.

In panchina c’è Martusciello e non lo squalificato Sarri, che intorno all’ora di gioco sceglie di cambiare due uomini importanti dopo l’uscita dal campo di Felipe Anderson nell’intervallo a vantaggio di Isaksen. Oltre a Cataldi esce anche Ciro Immobile, che vede un’altra partita totalmente stregata in cui lavora tanto ma litiga col pallone nel momento decisivo. Al suo posto dentro Castellanos, con il capitano della Lazio che rientra sconsolato in panchina. Anzi, più che sconsolato era molto arrabbiato e ha detto più di qualcosa. Come riportato dal bordocampista di ‘Dazn’, il numero 17 biancoceleste ha ripetuto “Siamo sotto 2-1, non capisco…” Una frase non rivolta, almeno in teoria, direttamente al suo allenatore. Per cui non è chiaro se Immobile ce l’avesse appunto con Sarri e Martusciello o con la sfortuna che dopo un primo tempo dominato e tante occasioni ha evidenziato a sorpresa l’Udinese avanti. Un nervosismo che si aggiunge a quello in campo tra giocatori e allenatore per le continue perdite di tempo da parte dei friulani, non sanzionate né arginate a detta della Lazio dall’arbitro.