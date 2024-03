La Lazio va ko e Martusciello li boccia: “Non ci sono le condizioni, ecco cosa manca”

Le dichiarazioni del vice di Maurizio Sarri, Giovanni Martusciello dopo il ko della Lazio contro l’Udinese, nell’ultima partita della 28a giornata di Serie A

La Lazio non sa più vincere. E’ crisi nera per i biancocelesti, sconfitti anche dall’Udinese. Senza lo squalificato Maurizio Sarri, a commentare il ko della squadra capitolina è Giovanni Martusciello.

E’ una serata chiaramente amara per la Lazio: “Al primo errore siamo passati sotto – esordisce il mister ai microfoni di DAZN -. Siamo stati bravi e fortunati a reagire subito, poi abbiamo però – abbiamo rimollato. Lì si è decisa la partita, peccato perché il primo tempo si era fatto bene. In questo momento c’è un alone di negatività che ci condiziona. Quando non c’è positività ed entusiasmo si va incontro a queste difficoltà. C’è da mettersi l’elmetto e reagire. Le critiche sono giuste e ce le prendiamo”.

La squadra fatica a difendere nel modo giusto – “Non possiamo essere soddisfatti dei gol presi – prosegue Martusciello -. I centrocampisti e gli attaccanti ci aiutano molto, ma ci manca un po’ di spirito di iniziativa, manca quella corsa in più che serve. Nei gol presi manca l’attenzione nel dettaglio, manca l’aggressione della palla”.

Lazio-Udinese, Martusciello: “Vi spiego le sostituzioni di Immobile e Luis Alberto”

Giovanni Martusciello spiega i cambi, che hanno portato Immobile e Luis Alberto in panchina: “E’ una scelta dettata dal momento e dal volere gente più fresca. Ciro con Castellanos? E’ un discorso che comprendi bene – afferma il mister riferendosi a Toni -, giocare con due punte centrali si fa fatica, non ci sono queste condizioni, magari allenando determinati concetti…”

Un’ultima battuta è per Provedel, costretto ad uscire per infortunio: “Non ci sono aggiornamenti – conclude Martusciello -, ha qualche problema alla caviglia”.