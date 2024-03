Juventus, colpo di scena Mourinho per il dopo Allegri: ecco l’indizio

La Juventus ragiona sulla sostituzione di Allegri in panchina per la prossima stagione: a sorpresa, anche il nome di Mourinho in lizza

Massimiliano Allegri ha ostentato soddisfazione per il pareggio della Juventus contro l’Atalanta. Un punto che magari serve effettivamente a mantenere le distanze sulle inseguitrici in zona Champions, ma che fa perdere ai bianconeri la seconda posizione a vantaggio del Milan. E che tutto l’ambiente non accoglie in maniera altrettanto positiva, complicando la posizione del tecnico in vista della prossima stagione.

L’allenatore livornese sta vedendo le sue quotazioni nuovamente in calo, dopo un ottimo avvio di stagione. A fine annata, con lui e la società destinati a sedersi a tavolino per capire se proseguire insieme, l’ipotesi di un addio si fa sempre più probabile. E il suo posto, clamorosamente, potrebbe essere preso da Josè Mourinho, dopo l’addio del portoghese alla Roma.

Juventus, il toto allenatore: le quote per il dopo Allegri

Nuova avventura dello Special One in Serie A, proprio con i rivali di sempre, che appare difficile, ma da non escludere come eventualità, secondo i bookmakers.

L’ipotesi Mourinho sulla panchina bianconera viene bancata a 15 da Sisal e Snai, quota pari a quella relativa al grande ex Tudor. Ci sono idee comunque più probabili, con Thiago Motta in pole (1,85 su Sisal, 2,50 su Snai). In seconda posizione, il ritorno di Conte (quota a 3 su Sisal, a 6 su Snai), mentre a quota 12 ci sono Zidane e Xabi Alonso.