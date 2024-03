Juventus, Allegri già esonerato: “Questa dichiarazione è una pietra tombale”

Juventus, Allegri è già ‘esonerato’ dopo l’Atalanta: “Questa dichiarazione è una pietra tombale”. Il verdetto sull’allenatore bianconero

Il ruolino di marcia della Juventus di Massimiliano Allegri si fa sempre più preoccupante. Con 6 punti totalizzati nelle ultime 7 partite, infatti, la squadra bianconera viaggia ad un ritmo da zona retrocessione.

Il Milan ha già superato Danilo e compagni al secondo posto in classifica, mentre il sogno Scudetto è sfumato ormai da diverse settimane. La Juve è ora chiamata a blindare al più presto la qualificazione alla prossima Champions League, perché all’orizzonte ci sono altri scontri diretti decisivi (Milan, Roma e Bologna).

Nel post partita di Juventus-Atalanta, non è inoltre passata inosservata una dichiarazione di Mario Pasalic. Il centrocampista, parlando dello schema per il primo gol di Koopmeiners, ha affermato: “Non è facile segnare con uno schema, perché le altre squadre ci studiano. Ma oggi ci siamo riusciti e siamo molto contenti”.

Juventus, Ravezzani sentenzia: “Parole Pasalic pietra tombale per Allegri”

Sui propri canali social, Fabio Ravezzani ha commentato così le parole di Pasalic: “Questa dichiarazione è una pietra tombale per Allegri alla Juve“.

“Dopo la squadra sorpresa e impreparata sul rigore del Napoli, stessa situazione sulla punizione dell’Atalanta. Non si vive di soli schemi, ma si muore se non si studiano quelli avversari”, è il verdetto del direttore di ‘Telelombardia’. Allegri, ed il suo futuro alla Juve, è sempre più in discussione.