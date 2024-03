Atletico-Inter, non solo Arnautovic e Carlos Augusto: a rischio il bomber

Atletico Madrid-Inter rischia di essere la partita dei grandi assenti: anche il bomber rischia di non farcela, occhio alla scelta a sorpresa

Tra assenze vere e quelle presunte: Atletico Madrid-Inter rischia di essere la partita dei grandi assenti. In casa nerazzurra le attenzioni sono rivolte a quanto successo a Bologna, dove Carlos Augusto e Marko Arnautovic hanno accusato dei problemi fisici che rischiano di metterli ko per la sfida Champions.

Entrambi si sottoporranno quest’oggi agli accertamenti di rito che chiariranno la vera entità dei rispettivi infortuni: per l’attaccante il timore è che possa saltare non soltanto la trasferta di Madrid, ma anche la sfida di campionato contro il Napoli. Per il terzino, invece, potrebbe esserci uno stop in Champions, anche per evitare inutili rischi.

Ma oltre allo stop rimediato dai due nerazzurri nell’ultima partita di campionato, c’è un altro big che rischia di non essere presente nel ritorno degli ottavi di finale di Champions: grande incertezza sulla disponibilità del bomber dei Colchoneros, Antonio Griezmann

Atletico Madrid-Inter, dubbio Griezmann: Simeone prepara la sorpresa

L’attaccante francese si è infortunato proprio nella gara di andata tra Inter e Atletico Madrid: un problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare le ultime partite.

Anche contro il Cadice non è sceso in campo e ci sono ovviamente dubbi che possa tornare a disposizione proprio per la sfida contro i nerazzurri. Ma, stando a quanto riferisce ‘Sport Mediaset’, tutto potrebbe essere una pretattica da parte del Cholo Simeone per non dare vantaggi a Inzaghi.

Come successo a Morata nella gara di andata, Griezmann potrebbe alla fine essere presente tra i convocati e magari scendere in campo nel momento del bisogno per dare il suo contributo alla causa. Tutto si scoprirà comunque mercoledì sera quando al Wanda Metropolitano non ci sarà più pretattica da fare, ma soltanto una qualificazione da portare a casa.