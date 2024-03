Addio da 25 milioni: il Milan finanzia il doppio colpo

Rivoluzione al Milan in vista della prossima estate, indipendentemente dal futuro di Pioli in panchina: Ibrahimovic e la dirigenza rossonero pianificano il mercato

Milan altalenante anche in Europa League. Non inganni il 4-2 allo Slavia Praga, con i rossoneri di Stefano Pioli per oltre un tempo in superiorità numerica.

Il match contro i cechi ha evidenziato anche la lacune difensive del ‘Diavolo’ e in vista della prossima stagione potrebbe esserci un corposo restyling per quanto concerne il rooster offensivo rossonero. Indipendentemente dalla permanenza o meno di Pioli, che si giocherà il futuro nei prossimi due mesi e nel quale sarà decisivo il cammino in Europa. Considerando l’età e gli acciacchi fisici, appare scontato l’addio di Kjaer. L’esperto difensore continua a convincere con gli infortuni ed è in scadenza il prossimo giugno: probabile quindi che saluti e lasci Milanello da svincolato a fine stagione.

Calciomercato Milan, non solo Kjaer: anche Kalulu può salutare

In bilico, però, secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe anche Pierre Kalulu nel reparto difensivo del Milan in vista del prossimo mercato estivo.

Il francese è rientrato nelle scorse settimane dopo il lungo infortunio dello scorso autunno e non è tra gli incedibili della dirigenza milanista per la prossima estate. Kalulu potrebbe portare circa 25 milioni di euro nelle casse del ‘Diavolo’, tesoretto prezioso per dare l’assalto a nuovi obiettivi e cambiare il volto della difesa. Nel mirino c’è sempre Brassier, in scadenza nel 2025 col Brest e che quindi potrebbe liberarsi per un assegno accessibile tra i 10 e i 12 milioni. Nei radar dei dirigenti di Via Aldo Rossi (dove a dettare le linee guida è anche Zlatan Ibrahimovic) c’è inoltre Lacroix in forza al Wolfsburg, mentre Adarabioyo arriverebbe da svincolato visto il mancato rinnovo con il Fulham.