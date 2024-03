“Una roba oscena”: Juventus, in due finiscono definitivamente in panchina

Juventus volenterosa ma inefficace nel primo tempo con l’Atalanta, due tra i bianconeri si rendono protagonisti di una prestazione poco brillante e molto contestata

Gara difficile per la Juventus, contro l’Atalanta, come era prevedibile. Dura avere la meglio sugli uomini di Gasperini, che infatti vanno in vantaggio con Koopmeiners dopo una lunga fase di predominio bianconero, piuttosto sterile a dire il vero.

Per la squadra di Allegri sarebbero fondamentali i tre punti per mettere il sigillo sul piazzamento in zona Champions e anche per sorpassare nuovamente il Milan, momentaneamente al secondo posto. Le assenze pesano, la prestazione è volenterosa ma serve qualcosa di più.

I mugugni dello Stadium e per i tifosi sui social sono soprattutto per Fabio Miretti e Arkadiusz Milik, che si sono resi protagonisti di diversi errori e giocate imprecise. “Basta, non ne possiamo più”, “Come fanno a giocare in Serie A?”, “Una roba oscena”, sono solo alcuni dei commenti che circolano sui social. Ecco una carrellata dei più perfidi:

Miretti thought he was Luka modric 😭😭😭😭😭 — ciccio (@cicciobo2) March 10, 2024

Miretti e i suoi piedi fatati. Ah, no…#JuveAtalanta — Spinning4Passion (@Spinning4P) March 10, 2024

Tre contro zero ma deve impostare Miretti. Madonna.#JuveAtalanta — Domenico Fiore (@DomenicoFiore92) March 10, 2024

Bello sto lancio di miretti, una volta l’ho visto fare ad un veterano di guerra — PORTINAJA (@LPortinaia1) March 10, 2024

Basta miretti bastaaaaaaaa — Luca Isnardi SONO 38 E 9 DI FILA (@lucaisnardi) March 10, 2024

#Miretti come faccia a giocare in serie A per me è un mistero — Gianluca (@gianluspin) March 10, 2024

8 minuti già 3 dormite di Miretti 👍 — Michele Fusco (@mike_fusco) March 10, 2024

Milik osceno finora — Luca Isnardi SONO 38 E 9 DI FILA (@lucaisnardi) March 10, 2024

Non ne fa mezza giusta milik — ciccio (@cicciobo2) March 10, 2024

Milik una roba orrenda — 🅿️luto (@plutosworld___) March 10, 2024