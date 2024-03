Roma, De Rossi non 'rischia' Dybala: la reazione al cambio svela tutto

Fiorentina-Roma, Dybala è stato richiamato in panchina a circa venti minuti dal triplice fischio. Il gesto a De Rossi non lascia spazio a dubbi

Dopo essere riuscita ad acciuffare il pareggio con Aouar, la Roma ha prestato il fianco al prepotente ritorno della Fiorentina che è stata in grado di ritornare in vantaggio grazie a Mandragora. Protagonista dell’azione che ha poi portato al momentaneo pareggio giallorosso, Paulo Dybala è stato sostituito da Daniele De Rossi al 73′.

Un nuovo allarme Dybala, però, non sussiste. Tornato in panchina, l’attaccante argentino ha fornito rassicurazioni importanti al suo allenatore, spiegandogli di sentirsi bene con cenni inequivocabili. Ragion per cui è verosimile pensare che la sostituzione del numero 21 sia avvenuta principalmente per motivi precauzionali. I tanti impegni in rapida successione che vedranno protagonisti i giallorossi impongono scelte ponderate. Ragion per cui, De Rossi ha preferito togliere Dybala dal campo per evitare qualsiasi problema. Pur non forzata, comunque, la sostituzione di Dybala non è stata obbligata. Molto probabilmente sarà lo stesso De Rossi a fornire ragguagli importanti sulle condizioni del suo attaccante nel post partita.