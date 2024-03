Pogba subito in campo nonostante la squalifica: “Lo abbiamo contattato”

Paul Pogba può tornare subito in campo: è arrivata la proposta per giocare nonostante la squalifica di quattro anni per doping

La sua battaglia per dimostrare la sua innocenza va avanti, ma per Paul Pogba può esserci la possibilità di tornare subito in campo con una proposta che sarebbe già stata presentata al centrocampista francese.

Il numero 10 bianconero è stato squalificato dal Tribunale Nazionale Antidoping dopo essere risultato positivo dopo Udinese-Juventus ad un controllo antidoping. Una sentenza arrivata qualche settimana fa e contro la quale Pogba ha intenzione di ricorrere al TAS di Losanna. Il calciatore continua a professarsi innocente e spera di poter ribaltare il verdetto e vedersi quantomeno ridurre la squalifica di quattro anni.

Nell’attesa per Pogba si profila la possibilità di tornare a giocare fin da subito, anche se non in un campionato professionistico. A parlare dell’offerta ricevuta (e rifiutata) dal transalpino è il ‘Corriere dello Sport’ che spiega come sia arrivata una proposta all’ex Manchester United. A spiegare i dettagli è Artjom Chatjaturjan, direttore sportivo dei Brokye Boys.

Pogba subito in campo, la proposta (rifiutata) dalla Russia

Chatjaturjan ha spiegato in alcune dichiarazioni riportate dal ‘Corriere dello sport’: “Può sembrare uno scherzo, ma lo abbiamo contattato. Finora ha sempre gentilmente detto no. È in un momento disperato e gli serve tempo per accettare che uno dei migliori calciatori del mondo non potrà giocare così a lungo”.

L’offerta riguarda la Media Football League, campionato russo nato nel 2022 e che vede protagonisti squadre formate da celebrità di vario genere. Proprio da questo torneo è arrivata la proposta a Pogba che però ha detto no: il suo obiettivo ora è il ricorso al TAS con la speranza di veder ridotta la squalifica di quattro anni.