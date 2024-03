Pioli si gode Pulisic: “E’ importantissimo, ma va gestito. Parole Scaroni? Ecco la mia idea”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa al termine di Milan-Empoli, match valevole per la ventottesima giornata di Serie A

Il Milan fa il suo dovere e conquista i tre punti contro l’Empoli, scavalcando la Juventus e portandosi momentaneamente al secondo posto in classifica.

I rossoneri di Stefano Pioli conquistano così la vittoria contro i toscani grazie ad un gol di Christian Pulisic: “E’ una vittoria che fa bene alla classifica, visti gli scontri diretti di questa giornata. La Champions non è conquistata, ma abbiamo fatto un passo in avanti importante”.

Inevitabile un commento proprio sull’attaccante americano decisivo anche oggi pomeriggio e rinato dopo anni non facili: “La medicina è stata coinvolgerlo in un tipo di lavoro – prosegue Pioli in conferenza stampa ., Non aveva mai giocato così tanto, va gestito dal punto di vista fisico, ma ci dà intensità e movimenti. Va tutelato dal punto di vista fisico, per me è un giocatore davvero importante. Secondo me a destra rende di più, perché può anche trovare la profondità , a sinistra, invece, vuole sempre la palla addosso”.

Arriva poi un commento alla parole di Zlatan Ibrahimovic e Paolo Scaroni: “Il club mi ha sempre dato fiducia e sostegno e siamo concentrati su quello che dobbiamo fare”

Milan-Empoli, Pioli: “Tutti si devono sentire titolari”

Con il rientro di Pierre Kalulu, che ha giocato l’ultimo quarto di gara, il Milan chiude definitivamente il capitolo infortuni. Ora Stefano Pioli può contare su tutti i centrali, che andranno gestiti nelle prossime partite: “Tutti si devono sentire titolare, ora per me sarà più difficile scegliere”.

“Tutti stanno bene – prosegue Pioli -, giovedì Gabbia era affaticato ad entrambi i polpacci. Ho già in testa la squadra di Praga perché vogliamo qualificarci. Brillantezza e velocità ? Nel primo tempo l’abbiamo avuto, ma non è facile quando la squadra avversaria sta bassa. Nella ripresa siamo stati meno brillanti, ma era giusto gestirla così. Io sono soddisfatto. Chi viene da un infortunio va fatto giocare, anche se qualcosa inevitabilmente paghi”.