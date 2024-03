Lo sfogo di Gasperini e la corte della Juve a Koopmeiners: “Mi va benissimo”

Il marziano Koopmeiners salva l’Atalanta sul campo della Juventus: le parole in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini dopo il 2-2 dell’Allianz Stadium

L’Atalanta si aggrappa a Koopmeiners nel momento probabilmente più delicato della stagione. L’olandese fa il marziano e con una doppietta ferma la sete di rivincita della Juventus.

Il numero 8 firma una doppietta d’autore ed è già a quota dieci reti in campionato, osservato speciale di Giuntoli nel pomeriggio dell’Allianz Stadium e sogno di mercato per la prossima estate. Il prezzo di Koopmeiners continua così a lievitare e Gian Piero Gasperini rimane vago sul futuro del suo gioiello: “Se i risultati e la reazione sono questi… mi va benissimo che si continui ad accostarlo alla Juventus – scherza l’allenatore dei bergamaschi in conferenza stampa – Non credo che sia il momento adatto per parlare di mercato. Koop ha fatto una grande partita, è cresciuto tanto ed è in continua evoluzione. Fino al 30 giugno è un giocatore dell’Atalanta, dopo non so cosa succederà. Per il momento facciamo rendere al meglio in campo”.

Gasperini si arrabbia dopo Juventus-Atalanta: “Questa squadra ha due palle così!”

Un pareggio che alla fine soddisfatta Gasperini: “Oggi la stavamo un po’ buttando come contro il Bologna. Mi è piaciuta la reazione della squadra, abbiamo preso un buon punto. Abbiamo incontrato tutte squadre importanti in questo periodo e in più c’è anche l’impegno in Europa League. La classifica non è migliorata tantissimo, però usciamo rafforzati dopo questa prestazione”. Sulla punizione che ha sorpreso la Juve sul vantaggio orobico: “Nelle prossime partite sarà difficile ripeterlo, ci sono le immagini e le avversarie adesso staranno più attente. Però devo ammetterlo: è riuscito benissimo”.

Gasperini si innervosisce sulla domanda finale e si sfoga: “Mancanza di coraggio? Parlare di coraggio è veramente difficile dopo una partita del genere e dopo aver incontrato fuori casa un avversario difficile come la Juventus. Ma avete mai giocato al calcio? Questa è una squadra che ha due palle così, da quel punto di vista non si può veramente dire nulla a questi ragazzi. Il coraggio dovete averlo voi di difendere ogni tanto questa squadra e non cercare sempre di attaccarla. Menomale che i tifosi non seguono i giornalisti”.