Juventus, il super colpo è già deciso: prima firma Champions

Juventus, il super colpo è già deciso: prima grande firma per il ritorno in Champions League. Tutti i dettagli

Dal campo al mercato, la sfida fra Juventus ed Atalanta offre spunti anche in vista della prossima sessione estiva. Come noto, infatti, sulla lista della dirigenza bianconera ci sono diversi talenti in vetrina del club bergamasco.

In cima alla lista di Giuntoli e Manna c’è Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese rappresenta uno dei primi obiettivi per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione e del sempre più probabile ritorno in Champions League. Alla Juve piacciono anche Ederson e Scalvini, e per il dopo Szczesny è monitorato anche Carnesecchi, uno dei migliori portieri italiani che si sta affermando in questa stagione di Serie A. Sono questi gli osservati speciali dello Stadium.

Juventus, il primo grande colpo estivo è Koopmeiners: la scelta dei tifosi

Sui canali social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale sarebbe il miglior colpo per la Juventus dall’Atalanta.

Stravince Koopmeiners con il 57%, davanti a Carnesecchi. È questa la scelta dei votanti di CM.IT, mentre non scaldano i nomi di Ederson e Scalvini. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse di mercato Juventus-Atalanta che si preannuncia sempre più infuocato.