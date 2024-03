Inzaghi stravolge l’attacco: il ribaltone arriva da Bologna

L’Inter continua a vincere, ma dalla trasferta di Bologna è arrivato anche un chiaro segnale relativo le gerarchie in attacco. Occhio anche alla prossima stagione

Lo 0-1 dell’Inter sul campo del Bologna è un altro passo verso la conquista dello scudetto per i nerazzurri, ormai irraggiungibile per le dirette avversarie. La squadra di Simone Inzaghi ha superato anche i record dello scorso anno del Napoli e con prospettive di andare avanti anche in Champions League, se riuscirà a superare indenne la trasferta di Madrid.

Dalla sfida contro i rossoblù, però, non arrivano solo buone notizie. L’infortunio di Marko Arnautovic alla coscia sembra piuttosto importante: è difficile azzardare dei tempi di recupero e gli esami strumentali diranno tanto sull’entità dello stop, ma dalle prime impressioni potrebbe non tornare prima di un mese, come minimo. A questo punto della stagione, proprio non ci voleva, anche perché alle spalle di Marcus Thuram e Lautaro Martinez, resta solo Alexis Sanchez.

In ogni caso, già prima del match contro i rossoblù, il cileno sembrava aver superato nelle gerarchie l’ex di giornata: è in un buono stato di forma e Inzaghi gli stava concedendo sempre più spazio, anche perché reduce da un gol e un assist contro il Genoa. Si tratta di un’indicazione che potrebbe avere seguito anche per il prossimo anno.

L’Inter ragiona sull’attacco del futuro: Sanchez supera Arnautovic

L’obbligo di riscatto è arrivato per Arnautovic, ma non è detto che all’Inter abbia un futuro da protagonista. La sua tenuta fisica preoccupa, specialmente nel lungo periodo e Inzaghi comunque non può offrirgli garanzie di spazio.

Magari resterà per un altro anno come quinto attaccante, anche in vista del Mondiale per Club e dei tantissimi impegni in programma, ma davanti a lui nelle gerarchie ci sarà certamente il nuovo arrivato Taremi e pure Sanchez, se dovesse continuare ad avere questo rendimento nel finale di stagione. L’ex Udinese e Barcellona si gioca il rinnovo di contratto per un altro anno e sembra essersi calato alla perfezione nel suo nuovo ruolo di subentrante. La sua esperienza internazionale è molto utile al gruppo e potrebbe spingere la Beneamata anche verso un altro percorso vincente in Champions League.