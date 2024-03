DIRETTA Serie A, Milan-Empoli 0-0 | Si parte – LIVE

Dopo il lunch match salvezza tra Lecce e Verona, Milan-Empoli scendono in campo per la ventottesima giornata del campionato di Serie A

Milan-Empoli è la seconda sfida valida per la domenica della ventottesima giornata del campionato di Serie A, dopo la sfida salvezza delle 12.30 tra il Lecce e il Verona.

I padroni di casa, guidati in panchina da Stefano Pioli, sono reduci dalla vittoria ottenuta nell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga, mentre in campionato nell’ultimo turno hanno battuto la Lazio di Maurizio Sarri a domicilio, partita condita da mille polemiche. Di contro, i toscani dell’allenatore Davide Nicola arrivano a questo appuntamento dopo la pesante sconfitta patita tra le mura amiche contro una diretta concorrente per la salvezza come il Cagliari di Claudio Ranieri. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-EMPOLI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. All. Pioli

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Ismaijli, Waluckiewicz, Luperto; Gyasi, Fazzini, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Zurkowski; Niang. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 75, Juventus* 57, Milan* 56, Bologna 51, Roma* 47, Atalanta* 46, Napoli 44, Fiorentina* 42, Lazio* 40, Monza 39, Torino 38, Genoa 33, Cagliari e Verona 26, Empoli* e Lecce 25, Udinese* e Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.

* una partita in meno