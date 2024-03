DIRETTA Serie A, Lecce-Verona | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si apre la domenica della ventottesima giornata del campionato di Serie A con la sfida Lecce-Verona

Dopo le gare del venerdì e quelle giocate ieri, il lunch match domenicale, valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte due squadre impegnate nella lotta per salvezza come il Lecce e il Verona.

I padroni di casa, guidati in panchina da Roberto D’Aversa, sono reduci dal pareggio esterno contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, altra diretta concorrente per la salvezza, che ha interrotto un filotto negativo di tre sconfitte consecutive. Le squadre impelagate nella zona calda della classifica sono diverse e distanziate da pochissimi punti in classifica. Una di queste è quella gialloblu dell’allenatore, ex della partita, Marco Baroni. Rilanciata dalla vittoria nel turno precedente nello scontro salvezza contro il Sassuolo del nuovo allenatore Davide Ballardini, puntano ad un risultato positivo per continuare a lottare e non essere risucchiata dalle squadre che inseguono. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Via del Mare’ di Lecce.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-VERONA

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D’Aversa

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin. All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 75, Juventus* 57, Milan* 56, Bologna 51, Roma* 47, Atalanta* 46, Napoli 44, Fiorentina* 42, Lazio* 40, Monza 39, Torino 38, Genoa 33, Cagliari 26, Empoli* e Lecce* 25, Udinese* e Frosinone 24, Verona* e Sassuolo 23, Salernitana 14.

*Una partita in meno