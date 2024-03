Così nasce la nuova Juve: in arrivo 170 milioni, Giuntoli non vede l’ora

Per rilanciare la Juventus a livello mondiale Giuntoli spera in una serie di introiti tra competizioni e accordi commerciali: tutto in pochi mesi

Dopo un anno di purgatorio, senza coppe europee né mercato, la Juventus si prepara a tornare nel calcio che conta. In tutti sensi e sotto tutti gli aspetti. Cristiano Giuntoli ha l’incarico di rinforzare in maniera forte e prepotente la squadra a disposizione – a meno di clamorosi stravolgimenti – ancora di Massimiliano Allegri. I bianconeri hanno la chance oggi di dare uno strappo definitivo verso la qualificazione in Champions League. Tre punti contro significherebbero aumentare il vantaggio sull’Atalanta a 14 punti, considerando i cinque posti che quasi certamente spetteranno all’Italia l’anno prossimo.

È il primo passo verso la nuova Juve, un introito istantaneo a dir poco vitale per questa società che spera di rilanciarsi a breve con una serie di incassi per 170 milioni di euro, circa. Questi sono i programmi del club bianconero, le previsioni e chiaramente le speranze. Dopo i 60 milioni sfumati per l’esclusione dalle coppe che hanno pesato parecchio sul bilancio, grazie alla nuova e ricca Champions i vertici del club aspettano una cifra niente affatto lontana da 80 milioni di euro per il piazzamento in campionato. Ma non è chiaramente la sola fonte di incassi e ricavi immediati che alla Juve si aspettano. La questione Mondiale per Club 2025 è sempre in ballo, visto che la squadra di Allegri è ancora in pole rispetto al Napoli, che dovrà alimentare il sogno di scalzare i bianconeri necessariamente battendo il Barcellona e passando ai quarti di Champions. Anche qui si parla di una cifra intorno ai 50 milioni, non ufficiale né definita e definitiva.

Champions, Mondiale per Club e sponsor arabo: ecco come può decollare la nuova Juve

In ogni caso la Juventus ha moltissime probabilità di qualificarsi al Mondiale per Club sul campo e tramite il ranking 2020-24, ma va detto che il Napoli non si arrenderà. De Laurentiis, nonostante la sottolineatura della Fifa di qualche giorno fa, ha già annunciato di voler muoversi per vie legali contro i bianconeri. Secondo alcuni l’esclusione dalle coppe dei bianconeri per motivi disciplinari potrebbe essere una discriminante nella presenza di un club al torneo che si giocherà negli Stati Uniti.

Difficile che comunque ciò avvenga, per cui con tutta probabilità la Juve potrà contare anche su questo ulteriore incasso che porta il totale a circa 130 milioni. E poi c’è la questione sponsor. Come riporta ‘Tuttosport’, si è parlato già proprio di un brand statunitense come nuovo main sponsor sulle maglie, visto che l’accordo da 45 milioni all’anno con Jeep è in scadenza. Nelle ultime ore però si sono fatte strada indiscrezioni su sondaggi dal medioriente e il possibile interessamento di una compagnia aerea. Soprattutto con l’esclusione dalla Champions nell’ultimo anno la Juve non riuscirà a strappare le stesse cifra, ma si punta a incassare circa 40 milioni. Ma probabile che sia un po’ inferiore. Il totale ci porta quindi a circa 170 milioni che i bianconeri sperano di incassare nei prossimi mesi da accordi e competizioni. La novità è appunto l’ipotesi mediorientale per lo sponsor, con John Elkann presente a Gedda in Arabia Saudita per il Gp di Formula 1. Una serie di milioni che farebbero più che comodo a Giuntoli per realizzare una rosa competitiva anche in Europa.