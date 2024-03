Rissa choc e nove espulsioni: la squadra italiana perde a tavolino

La partita in Italia ha subito un risvolto totalmente inaspettato: dopo una serie incredibile di espulsioni, la squadra di casa ha perso a tavolino

Quando la stagione entra nel vivo, gli animi si surriscaldano e portano a partite sempre più sentite, dall’alto tasso di agonismo, per raggiungere gli obiettivi prefissati. Funziona così nelle serie maggiori, ma anche nelle categorie minori e meno seguite, dove comunque non mancano le emozioni per chi ama lo sport.

La storia che vi raccontiamo oggi è quella della 21esima giornata del campionato provinciale Livorno Juniores, in occasione della sfida tra Atletico Livorno Academy e Porto Azzurro, una partita che poteva essere decisamente importante per entrambe le squadre e che, invece, si è trasformata in una maxi rissa in campo, che ha portato a una serie di provvedimenti da parte del Giudice Sportivo.

La rissa termina con nove espulsioni: l’Atletico Livorno vince a tavolino

Il match è subito partito bene per i padroni di casa che sono riusciti presto ad andare in vantaggio con il risultato di 2-0. L’Atletico Livorno, dopo non molto, ha vinto la partita a tavolino, dato che al 30esimo il match è degenerato in una maxi rissa con quattro espulsioni per i padroni di casa e cinque per quella in trasferta.

Per la mancanza minima di calciatori per procedere con l’incontro, l’Atletico ha vinto la gara a tavolino. Dopo la partita, sono arrivate anche le disposizioni da parte del Giudice Sportivo, che ha squalificato per tre partite i calciatori espulsi durante il match.