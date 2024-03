Marotta apre al ritorno all’Inter: “Valuteremo il meglio per tutti”

Le parole di Marotta lasciano pochi dubbi: apertura totale al ritorno all’Inter

A pochi minuti dall’importante match del Dall’Ara tra Bologna ed Inter, Beppe Marotta ha parlato non solo della gara, ma anche di mercato.

Ai microfoni di ‘Dazn’, il dirigente nerazzurro si è così espresso sulle difficoltà del match che arriva a poche ore dalla sfida di ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid. “Innanzitutto auguri a tutto il mondo interista per i 116 anni di storia. Se giocare una gara così può essere complicato in vista della Champions? Oggi dobbiamo consolidare il primo posto, mercoledì passare il turno, il tutto facendo prestazioni di alto livello come sempre fatto. Questo non è l’ultimo ostacolo, ci sono tante gare e tanti punti a disposizione per tutti. Dobbiamo fare prestazioni da Inter. Se ci sono le prestazioni, allora arrivano punti e risultati”.

Infine sulle prove di Fabbian e la possibilità di rivederlo in nerazzurro: “Fabbian da Inter? L’Inter ha una ricompra, siamo orgogliosi che possa farsi le ossa in provincia, come si suol dire. Toccherà a lui a dimostrare di essere un giocatore da Inter, ma ci sono tutti i presupposti. Abbiamo ancora un anno davanti per esercitare la ricompra, vedremo quale sarà la cosa migliore per lui e per noi, intanto siamo molto contenti di quello che sta facendo”.