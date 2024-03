La Juventus lo strappa all’Inter, ma devono pagare la clausola

Nuova sfida di mercato tra Juventus e Inter, i bianconeri irrompono e con il pagamento della clausola portano via il giocatore

Per quanto riguarda questo campionato, la sensazione è che il verdetto sia stato sostanzialmente emesso. Inter andata in fuga e che in poche settimane ha distanziato nettamente la Juventus, avviandosi a conquistare il suo ventesimo scudetto. Ma i bianconeri sono già pronti a rilanciare per il futuro.

Per la prossima stagione, la volontà, dalle parti di Torino, è confermare la ritrovata competitività e se possibile aumentarla ancora, rendendosi in grado di lottare fino alla fine per lo scudetto. Sul mercato, ci si possono attendere investimenti considerevoli da parte della società bianconera, con interessanti intrecci che potrebbero avvenire sul mercato. Su diversi profili, Giuntoli vuole dare battaglia a Marotta e su uno in particolare potrebbe accelerare.

Inter beffata, la Juventus paga la clausola da 14 milioni

Non è un mistero che la Juventus abbia necessità di investire a centrocampo, in un reparto dove ci sono stati quest’anno non pochi problemi. Uno dei nomi seguiti maggiormente è quello di Cristian Medina.

Mediano del Boca Juniors, ad ancora 22 anni da compiere si è già affermato come uno dei prospetti più interessanti del Sudamerica. L’Inter lo ha seguito piuttosto da vicino nel recente passato, l’accelerazione della Juventus viene però documentata da ‘Masfichajes.com’, secondo cui il club bianconero potrebbe presto pagare la clausola rescissoria del giocatore, dal valore di 15 milioni di dollari (poco meno di 14 milioni di euro al cambio).