HIGHLIGHTS | Inter inarrestabile: Inzaghi batte anche Thiago Motta

Tappa a Bologna per la capolista Inter prima di concentrarsi nuovamente sulla Champions League. Al Dall’Ara è bastato un colpo di testa di Bisseck

Gara dai mille significati quella odierna tra Bologna e Inter: dall’ex Thiago Motta, ora tra gli allenatori più apprezzati della Serie A, fino ad arrivare ai fantasmi di un paio d’anni fa quando una trasferta in terra felsinea costò caro alla truppa di Inzaghi nella corsa scudetto.

Oggi a dispetto dell’ampio vantaggio in classifica sulla Juventus seconda, la truppa nerazzurra non molla un colpo e continua la propria marcia trionfale vincendo a domicilio anche in casa di una delle squadre più interessanti di tutto il campionato.

Avvio subito interessante per la capolista che al 10′ inizia ad impegnare Skorupski con Sanchez attivo in un duetto con Carlos Augusto. La chance migliore della fase iniziale arriva però al 22′ sul piede destro di Barella che a tu per tu con l’estremo difensore felsineo fallisce esaltandone il riflesso. Il Bologna prova quindi ad alzare leggermente il baricentro ma pochi minuti dopo un tentativo di Ferguson è Bisseck a pescare il jolly di serata grazie ad un ottimo colpo di testa su assist di Bastoni.

Bologna-Inter, ai nerazzurri basta Bisseck: Thiago Motta ko

Al rientro dall’intervallo l’Inter parte senza Carlos Augusto, out per un problema al polpaccio, ed il Bologna prova sin da subito ad alzare i ritmi e l’asticella del pericolo.

Al 48′ è infatti immediatamente pericoloso Posch con un bel diagonale di destro che finisce di poco a lato. La migliore occasione della ripresa è però un assolo di Zirkzee che al 78′ si mette in proprio e appena dentro l’aria fa partire un mancino ben parato da un attento Sommer. A nulla varranno gli assalti finali del Bologna che cede il passo alla capolista Inter.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 75, Juventus 57, Milan 56, Bologna* 51, Roma 47, Atalanta 46, Napoli* 44, Fiorentina 42, Lazio 40, Torino* 38, Monza 36, Genoa 33, Cagliari* 26, Empoli e Lecce 25, Udinese e Frosinone* 24, Verona e Sassuolo* 23, Salernitana* 14.

*Una partita in più