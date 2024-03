Ex Juventus si sfoga: “Mi hanno ceduto senza saperlo”

Lo sfogo dell’ex Juventus che svela un retroscena: “Mi hanno ceduto senza che lo sapessi”

“La Juventus mi ha ceduto senza che lo sapessi”. A raccontare il retroscena è l’ex centrocampista bianconero che ha spiegato quello che è stato il suo addio alla società piemontese.

Il giocatore in questione è Dino Baggio, che ai microfoni di ‘Relevo’ ha raccontato come la Juventus lo cedette mentre si trovava negli Stati Uniti per giocare il Mondiale del 1994. “Dopo il Mondiale sono andato al Parma di Nevio Scala che mi voleva a tutti i costi. Avrei voluto restare in bianconero, ma la Juve mi ha ceduto mentre stavo negli Stati Uniti con l’Italia. Non ne sapevo nulla e non si aspettavano facessi un torneo formidabile. Sono arrivato ai Ducali anche se mi sarebbe piaciuto andare al Milan, che mi aveva cercato”.

Con la maglia della Juventus, Baggio ha giocato due stagioni, dal 1992 fino appunto al 1994 con il trasferimento a Parma dopo i Mondiali: “Quello a Parma è stato un ciclo meraviglioso. Anche se il primo anno i tifosi non mi volevano perché non stavo giocando bene. Negli Stati Uniti abbiamo sofferto molto fisicamente e questo l’ho portato con me per tutta la stagione. Chiesi di andarmene, ma alla fine sono rimasto per altre sei stagioni. Merito anche di Ancelotti. Mi riteneva fondamentale a Parma e voleva che restassi, anche se il mio desiderio era quello di andare a Milano. Lo dissi anche a lui. Se mai fosse andato a Milano di portarmi con sé. Poi però lui scelse la Juve e a quel punto non potevo tornare in bianconero”.