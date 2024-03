Allegri: “Futuro? Conta la Juventus, il resto è secondario. Milik domani farà bene”

La Juventus torna in campo domani, domenica alle 18, contro l’Atalanta dopo la sconfitta dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli, contro la formazione azzurra. Periodo non semplice per i bianconeri, anche considerate le defezioni

Delle assenze sulla linea mediana, Rabiot e Alcaraz, e dei temi legati alla sfida contro i nerazzurri di mister Gianpiero Gasperini ha parlato in conferenza mister Massimiliano Allegri. Di seguito le tue parole.

“Domani dobbiamo fare una bella partita e fare risultato”.

“Non sono preoccupato, sono dispiaciuto. Siamo al secondo posto in campionato e siamo in semifinale di Coppa Italia. Ora dobbiamo essere bravi ad arrivare in fondo”

“McKennie diciamo recuperato, oggi si è allenato completamente con la squadra. Alcaraz purtroppo è fuori, Vlahovic è squalificato e Rabiot dovrebbe tornare a disposizione per la prossima partita. Weston dal 1′? Se sta bene sicuramente sì”

“Le assenze non pesano, abbiamo altri giocatori in grado di fare ottime prestazioni. Domani Milik farà molto bene e abbiamo recuperato Kean. L’Atalanta è una squadra fisica e tecnica, contro lo Sporting CP ha fatto bene”

“Scudetto? Non può vincere sempre la stessa. Abbiamo fatto 9 anni straordinari. E’ importante entrare in Champions tutti gli anni. Vale il 20% del fatturato, ma non è facile”

“La Juve ha un futuro importante, basta pensare a Miretti, Yildiz, Fagioli, Iling Junior. Lo stesso Cambiaso è del 2000”.

“Dobbiamo dare continuità ai risultati, i moduli contano poco”.

“Atalanta? Ci saranno dei momenti in cui avranno la palla loro. Non è che scrivo su un foglio cosa fare per 70-80 minuti”. “Non sono stanchi, hanno tanti giocatori. E’ una gara importante per la stagione”.

Yildiz: “Sta meglio, dopo un periodo dove è stato messo sul piedistallo. Farà bene da qui a inizio stagione”.

“Nicolussi Caviglia è un giocatore di affidamento. Nonge ha fatto bene a Napoli, poi ha difeso meno bene. Deve crescere com’è normale che sia”. “Sostituzione? Mancavano 3-4 minuti, avevo bisogno di due forti di testa e ho messo dentro Danilo e Milik. Ho tolto quello che di testa era più debole”.

Kean: “E’ un 2000 anche lui. Sta meglio, è a disposizione. Ci darà molte soluzioni”.

“Non conta il mio futuro, conta la Juventus. Il resto è secondario”.

“Se prendi sempre due gol è difficile fare risultato. Contro Verone e Frosinone mi ero preoccupato perchè avevo l’impressione di prendere gol in ogni momento”.

In aggiornamento… .