Caos Giudice Sportivo, decisione esemplare: si ritirano dal campionato

Le decisioni del Giudice Sportivo creano il caos, ritiro dal campionato delle squadre: protesta clamorosa

A margine di alcuni match calcistici, lo sappiamo, possono verificarsi alcuni episodi di grande tensione. Che possono sfociare in stangate da parte del Giudice Sportivo e avere ripercussioni importanti sui campionati. Un discorso che vale a tutti i livelli, anche quelli legati al calcio non professionistico.

Nel campionato Tergestino, competizione amatoriale di calcio a 7 che si svolge su vari livelli tra Trieste e dintorni, una violenta rissa che ha riguardato due squadre e i rispettivi tifosi, scesi in campo a partecipare allo scontro tra i giocatori, ha suscitato molte polemiche oltre alle inevitabili espulsioni e alla sospensione della partita. E’ stata sancita la squalifica dei giocatori per cinque giornate, ma si tratta di una sanzione che molte delle altre squadre partecipanti riterrebbero troppo lieve, essendo stato usato in passato un pugno molto più duro per episodi anche meno gravi. In particolare, alcuni partecipanti al torneo sottolineano come la sanzione riguarderebbe soltanto una delle ‘serie’ della competizione e che non varrebbe per altre squadre in cui i giocatori in questione risulterebbero impiegati. Per questo, molte squadre stanno meditando l’uscita dalla lega al termine dell’attuale annata.