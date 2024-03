Asse Bologna-Inter: tre nomi per un tesoretto inaspettato

Bologna e Inter si affrontano sul campo, ma l’asse tra i due club è destinato a continuare sul calciomercato. Il tesoretto potrebbe essere importante

La partita tra Bologna e Inter è destinata a dire tanto nella corsa scudetto e soprattutto per le squadre che si qualificheranno alla prossima Champions League, con la speranza di avere a disposizione anche il quinto posto – ma questo dipende dal ranking finale, in cui attualmente l’Italia è prima.

Le due società hanno concluso la scorsa estate l’affare che ha portato Giovanni Fabbian in rossoblù, nonostante inizialmente sembrasse destinato all’Udinese nella trattativa Lazar Samardzic, tramontata sul più bello. Il centrocampista classe 2003 ha già realizzato quattro gol e due assist in Serie A, nonostante abbia giocato di fatto un terzo delle partite da titolare e abbia conquistato solo nell’ultimo periodo un posto stabile dal primo minuto nello scacchiere di Thiago Motta.

L’ottima riuscita dell’operazione potrebbe proseguire con altri affari importanti per il destino degli emiliani la prossima estate. A prescindere dalla permanenza o meno dell’ex centrocampista in panchina, la società ha intenzione di proseguire sulla linea giovane e, quindi, diversi talenti di proprietà dell’Inter, che a Milano non avrebbero spazio, potrebbero fare parecchio comodo al Bologna.

Il Bologna punta diversi giovani dell’Inter: da Zanotti a Oristanio

Partiamo dalla fascia destra, dove la Beneamata ha un calciatore che ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile ed è uno dei leader delle selezioni italiani: Mattia Zanotti. Il laterale basso è in prestito al San Gallo, dove gioca da titolare e ha già messo a referto un gol e due assist.

Al Bologna potrebbe fare parecchio comodo in prospettiva, esattamente come Gaetano Oristanio. Il classe 2002 ha segnato due gol con il Cagliari, ma non è inamovibile nello scacchiere dei sardi, mentre nel gioco del Bologna potrebbe adattarsi tranquillamente e trovare il suo splendore, sempre che gli infortuni lo lascino in pace. Infine, anche se il suo futuro è più nebuloso, occhio a Sebastiano Esposito, che sta trovando la sua consacrazione con la maglia della Sampdoria.

Con cinque gol e quattro assist, destinati ad aumentare, ha dimostrato il suo valore e merita la Serie A, che sia con i blucerchiati o meno. Il Bologna potrebbe puntarci in un pacchetto che potrebbe portare diversi soldi in dote all’Inter: le operazioni potrebbero essere concluse tutte in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, per un valore totale sui 25 milioni di euro circa.