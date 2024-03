Zhang e Marotta al settimo cielo: 150 milioni nelle casse dell’Inter

Accordo sempre più vicino con l’Inter: arrivano 30 milioni a stagione per il club nerazzurro e il presidente Zhang

L’Inter a caccia del nuovo sponsor per la prossima stagione e c’è un nome in pole per sostituire Paramount+ a partire da luglio.

Scatto di Betsson nelle trattative con la società nerazzurra, visto che nelle ultime settimane si erano arenati i discorsi con Qatar Airways. La multinazionale svedese che opera nel campo delle scommesse ha lanciato di recente la propria piattaforma in Italia e punta a trovare un accordo definitivo con l’Inter sfruttando anche la ribalta internazionale del club vice campione d’Europa, finalista di Champions l’anno scorso e che nell’estate 2025 parteciperà anche al Mondiale per Club.

Inter, scatto Betsson: nuovo sponsor da 30 milioni a stagione

Betsson è pronta quindi a sostituire Paramount sulle maglie dell’Inter a partire dalla prossima stagione, con le parti che presto potrebbero definire i dettagli dell’accordo.

Il nuovo main sponsor verserebbe 30 milioni di euro a stagione al club di Zhang per i prossimi 5 anni e della trattativa si sta occupando il Ceo Corporate di Viale della Liberazione Antonello. Da capire più avanti quale sarà il brand che comparire al centro della maglia: direttamente Betsson o Betsson.Sport, la divisione sportiva della multinazionale svedese e che verrebbe utilizzato come escamotage in attesa che venga definita la situazione sul Decreto dignità (che vieta al momento in Italia le sponsorizzazioni legate al mondo delle scommesse). La discussione in Parlamento prosegue sul tema, intanto l’Inter si porta avanti e si appresta a chiudere presto per il nuovo sponsor che rispetto a Paramount porterà circa il doppio (da 15 a 30 milioni annui) nelle casse nerazzurre.