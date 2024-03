PAGELLE & TABELLINO Napoli-Torino 1-1: Sanabria spettacolare, super Kvara non basta

Primo tempo meglio il Napoli del Torino: Kvara la sblocca, rovesciata di Sanabria per il pari: finisce 1-1 al Maradona

PAGELLE NAPOLI

Meret 6

Di Lorenzo 6

Ostigard 5.5

Juan Jesus 6.5

Mario Rui 7 (79′ Olivera sv)

Anguissa 4

Lobotka 5 (91′ Lindstrom sv)

Zielinski 4 – Troppe volte in ritardo, troppe volte non trova il tempo del tocco, troppe volte non trova la chiusura. Così finisce male la sua avventura al Napoli (68′ Traoré 5.5)

Politano 6.5 (68′ Raspadori 5.5)

Osimhen 6.5

Kvaratskhelia 7.5 – Decimo gol stagionale, tutti in campionato. Una furia che mette in ambasce Djidji per un’intera partita fino all’infortunio del centrale. Uomo in più del Napoli, pericoloso fino alla fine

All. Calzona

PAGELLE TORINO



Milinkovic-Savic 6

Djidji 6.5 (76′ Sazonov sv)

Buongiorno 6.5

Masina 5 – Spesso in ritardo su Politano, non riesce a trovare le misure all’esterno azzurro

Bellanova 6.5 (87′ Lazaro sv)

Linetty 6 (88′ Vojvoda sv)

Gineitis 6

Rodriguez 5.5

Vlasic 7

Pellegri 6.5 (63′ Sanabria 7.5 – Che gol! Appena entrato, una rovesciata meravigliosa che condanna Meret a raccogliere il pallone dal fondo del sacco)

Zapata 6

All. Paro 6

PAGELLA ARBITRO

Orsato 5.5

TABELLINO

RETI: 61′ Kvaratskhelia, 64′ Sanabria

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona. A disp. Contini, Gollini, Natan, Traoré, Rrahmani, Olivera, Simeone, Lindstrom, Mazzocchi, Dendoncker, Raspadori

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Pellegri, Zapata. All. Juric. A disp. Gemello, Popa, Sanabria, Sazonov, Kabic, Lazaro, Okereke, Vojvoda, Savva

ARBITRO: Orsato (VAR: Valeri)

AMMONITI: Zapata, Osimhen, Juan Jesus, Buongiorno

ESPULSI: