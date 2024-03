Pagato 50 milioni di euro, lo rivendono alla Juventus per 15 milioni

Le ultime indiscrezioni dalla Spagna chiamano in causa la Juve e parlano di un possibile affare con la big della Liga per rinforzare la difesa

Dalla Liga alla Serie A, da Madrid a Torino. E a un prezzo molto conveniente, anche se non è più giovanissimo. Farà ventinove anni il prossimo 8 giugno, tuttavia parliamo di un calciatore di livello internazionale che, a sinistra, farebbe compiere un salto di qualità alla Juventus.

Stando a indiscrezioni provenienti dalla Spagna, per lui non c’è più posto nel Real di Ancelotti. Il presidentissimo Florentino Perez lo avrebbe messo alla porta, addirittura non vorrebbe più vederlo a Valdebebas. Di conseguenza, sarà divorzio a fine stagione. E con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, quello di Mendy termina infatti a giugno 2025. Proprio il terzino francese, secondo ‘Diario Gol’, è il calciatore che Perez vorrebbe non vestisse più la camiseta delle ‘Merengues’ a partire della stagione 2024/2025.

A Madrid si pensava – e forse si pensa ancora – che Mendy possa essere l’alternativa ideale al nuovo probabile arrivo sull’out mancino, quell’Alphonso Davies col quale il presidente del Real ha già raggiunto un accordo contrattuale. Il canadese è in scadenza nel 2025 col Bayern, quindi o i tedeschi accetteranno di cederlo a una cifra ‘ragionevole’ nella prossima stagione, oppure andrà via a zero fra un anno. Naturalmente per firmare da svincolato coi ‘Blanços’.

Juventus, ‘occasione’ Mendy: Perez accetta 15 milioni

Invece, a detta della fonte ispanica, Mendy è destinato a fare le valigie in estate perché il suo presidente sarebbe scontento del suo rendimento fin troppo altalenante. E poi anche perché la prossima estate, a meno di un rinnovo, sarà anche l’ultima occasione per ricavare qualche milione dal suo cartellino.

Pagato sui 50 milioni nel 2019, il valore di Mendy si è molto più che dimezzato. ‘Diario Gol’ sostiene infatti che Florentino Perez sarebbe pronto ad accettare offerte sui 15/20 milioni. Oltre a club sauditi, su Mendy ci sarebbe pure la Juve, la quale a fine annata dirà addio ad Alex Sandro rimanendo con un laterale sinistro in meno.