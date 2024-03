“Non lo digeriscono più”: nuovo annuncio su Pioli

Il futuro del tecnico rossonero è appeso soprattutto al finale di stagione tra campionato ed Europa League

Come da pronostici alla vigilia, il Milan ha chiuso con una vittoria il match di andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga. Contro una formazione rimasta in inferiorità numerica già al 26′ del primo tempo, ci si sarebbe probabilmente aspettati un risultato ancor più netto rispetto ad un 4-2 fissato sul finale con il gol di Pulisic. Ciò che conta adesso, però, sono le due reti di vantaggio con cui i rossoneri affronteranno il ritorno.

Una vittoria che non è bastata per togliere sopra la testa di Stefano Pioli le nubi delle ultime settimane. L’impressione è che, per salvare la stagione rossonera, il tecnico debba ad ogni costo tentare di aggiudicarsi l’Europa League e riportare al club un trofeo ambito ambito. L’allenatore, come ribadito da Fabrizio Biasin quest’oggi in diretta su TV Play, non gode certo della simpatia di una parte della tifoseria che da tempo chiede a gran voce una nuova guida tecnica.

Il giornalista ha così riassunto l’umore che si percepiste ultimamente intorno alla figura di Pioli: “La vittoria di ieri? Per i rossoneri è stato come quando c’è il sole e poi piove. La qualificazione non è stata ipotecata, sarà decisivo il match di ritorno. Io penso che tanti tifosi del Milan non digeriscano più Pioli, non lo vogliono più come allenatore dei rossoneri anche quando si vince”.

Biasin su Atletico Madrid-Inter: “Non è scontato”

Passando poi sull’altra sponda di Milano, Fabrizio Biasin si è proiettato sulla sfida europea di mercoledì prossimo tra Atletico Madrid e Inter.

Così il giornalista sulla chance di qualificazione dei nerazzurri dopo l’1-0 dell’andata a San Siro: “L’Inter deve ancora superare l’ostacolo Atletico in Champions, non è scontato. Mi aspetto una partita dura e che Simeone torni al suo ‘vecchio’ Cholismo. Nel caso in cui dovesse approdare ai quarti il cammino sarebbe tutt’altro che facile visto che ci sono squadre fortissime come il Bayern di Kane, il Real Madrid di Vinicius e Bellingham, il City di Haaland e il PSG di Mbappé”.