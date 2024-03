L’Inter ha già individuato l’erede di Mkhitaryan: cosa solo 12 milioni | CM.IT

L’Inter è concentrata sul presente e allo stesso tempo programma il futuro: operazione delineata sul mercato per la dirigenza nerazzurra

L’Inter sarà di scena nella tana del temibile Bologna nell’anticipo di campionato in programma domani pomeriggio al Dall’Ara.

Simone Inzaghi cerca la 13° vittoria consecutiva di un 2024 finora immacolato, con l’obiettivo di mettere un altro mattoncino verso lo scudetto e preparare al meglio lo scontro decisivo della prossima settimana in Champions League contro l’Atletico Madrid. Gli occhi del tecnico piacentino e della dirigenza di Viale della Liberazione saranno rivolti anche a Giovanni Fabbian, canterano nerazzurro e accasatosi la scorsa estate al Bologna dopo la trattativa saltata con l’Udinese nell’affare Samardzic. Il talento classe 2003 era seguito da diverse squadre in Serie A, alla fine la scelta è ricaduta sulla piazza felsinea dove il centrocampista di Camposampiero si sta mettendo in evidenza e proseguendo nel percorso di crescita iniziato la scorsa stagione con il fruttuoso prestito tra i cadetti alla Reggina.

Calciomercato Inter, il piano dell’Inter per il ritorno di Fabbian

L’accordo stipulato la scorsa estate tra Inter e Bologna prevedeva lo sbarco in Emilia di Fabbian per 5 milioni di euro, con il diritto di recompra in favore della società nerazzurra fissato a 12 milioni solo a partire dall’estate 2025.

Quindi per il 21enne centrocampista è prevista un’altra stagione al Dall’Ara e in caso di offerte nel prossimo mercato estivo il sodalizio di Saputo dovrà incassare il via libera da parte dell’Inter per un’eventuale cessione. Come raccolto da Calciomercato.it, l’Inter punta e crede molto in Fabbian e il piano è quello di riportarlo tra un anno e mezzo ad Appiano Gentile inserendolo in pianta stabile nelle rotazioni nerazzurre. Inzaghi e la dirigenza lo stimano e hanno preferito optare per una sorta di prestito ‘mascherato’ al Bologna per consentirgli di giocare con continuità e proseguire nel percorso di maturazione, visto che al momento a Milano avrebbe avuto poco spazio nello scacchiere del mister ex Lazio. Fabbian a suon di prestazioni si è conquistato un posto di primo piano nell’undici di Thiago Motta, mettendo a referto già 4 reti e 2 assist in 20 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia.

Il classe 2003 prima della partenza per Bologna aveva rinnovato il contratto con il club di Zhang fino al 2028 e nei programmi futuri potrebbe ereditare il posto a centrocampo di Mkhitaryan, che verosimilmente chiuderà la sua parentesi in nerazzurro alla scadenza del contratto nel 2026 quando andrà per i 37 anni, per poi trasferirsi in Arabia Saudita. L’Inter programma e nel futuro (a meno di sorprese) ci sarà spazio anche per Fabbian.