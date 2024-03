Juve senza coppe, arriva un altro taglio: cosa succede

Juventus senza coppe, arriva un altro taglio per le casse del club bianconero. Tutte le cifre e i dettagli

La Juventus, nella stagione senza coppe, “perde” altri soldi. Taglio alle casse bianconere per la stagione in corso.

Jeep ha infatti ridotto i pagamenti nei confronti della Juventus da 45 a 38 milioni di euro per la sponsorizzazione della divisa da gioco nella stagione 2023/24. La mossa è legata alla mancata partecipazione dei bianconeri alle coppe europee ed al riacquisto di alcuni diritti da parte del club bianconero. È quanto emerge dai documenti relativi al prospetto sull’aumento di capitale, come riportato oggi da ‘Calcio e Finanza’.

“Il 31 luglio 2023, le parti hanno eseguito una terza modifica all’accordo, con il riacquisto da parte della Juventus, per la stagione calcistica 2023/2024, di alcuni diritti concessi a Stellantis Europe, per un importo di 3 milioni di euro e, pertanto, con una riduzione da 45 milioni di euro a 42 milioni di euro nella remunerazione di base per la suddetta stagione calcistica. – si legge nel comunicato ufficiale della società – Inoltre, poiché la Juventus non parteciperà alle competizioni UEFA nella stagione sportiva 2023/2024, il corrispettivo sarà ulteriormente ridotto di 4 milioni di euro e, pertanto, a 38 milioni di euro“.