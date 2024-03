Ceferin e il ciclone su Gravina: “Il danno ormai è fatto”

Aleksander Ceferin si schiera a difesa di Gabriele Gravina dopo lo ‘scandalo ‘Dossieraggio’ della Procura di Perugia che ha colpito tra gli altri anche l’attuale presidente della Federcalcio.

Il numero uno del calcio italiano nei giorni scorsi è stato iscritto nei registro degli indagati e si presentato spontaneamente dai magistrati a Roma per chiarire e far luce sulla sua posizione. Intanto a supporto di Gravina, vicepresidente tra l’altro della Uefa, interviene anche il presidente del massimo organismo continentale: “Credo assolutamente che spiegherà tutto. Ha il mio totale supporto. Il problema è che il danno è ormai fatto, ma purtroppo viviamo in tempi terribili“, sottolinea Ceferin alla ‘Gazzetta dello Sport’.

Ceferin a supporto di Gravina: “Persona onesta e grande dirigente”