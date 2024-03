Blitz clamoroso per Leao: 150 milioni al Milan

Autore di 9 gol e 8 assist nella stagione in corso, il numero 10 della squadra di Pioli è legato ai rossoneri da un contratto in scadenza a giugno 2028

Nonostante le parole di ‘amore’ per il Milan, il futuro di Rafael Leao potrebbe non essere in rossonero. E, di conseguenza, non in Italia. Le ultime indiscrezioni di calciomercato danno il portoghese diretto in Premier League, a Manchester.

Secondo ‘fichajes.net’, Guardiola vuole avere il numero 10 del Milan alle proprie dipendenze a partire della prossima stagione. E lo sceicco Mansur sarebbe pronto ad accontentarlo, mettendo sul tavolo una cifra spaventosa per il cartellino del classe ’99 portoghese.

Per la medesima fonte spagnola, i ‘Citizens’ starebbero ragionando su una offerta da ben 150 milioni di euro per Leao. Ovvero circa venticinque milioni in meno della cifra fissata come clausola risolutiva, presente nel contratto dell’ex Lille che, nove mesi fa, è stato rinnovato fino a giugno 2028.

Autore di una stagione altalenante, 9 gol e 8 assist fin qui, il ventiquattrenne di Almada piace ovviamente ad altre big europee. In particolare al Paris Saint-Germain, che sarà chiamato a sostituire un fuoriclasse come Mbappe.

Il Milan non pensa alla cessione di Leao, ma dinanzi a proposte come quelle che avrebbe intenzione di presentare il City, quantomeno si siederebbe attorno a un tavolo per trattare.