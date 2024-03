Atletico-Inter, scatta l’allarme in attacco: un titolarissimo va KO

Atletico Madrid-Inter, scatta l’allarme in attacco: un titolarissimo va KO e salta il campionato. L’annuncio verso il ritorno di Champions

L’Inter si prepara ad una delle partite più importanti della stagione. Non parliamo della sfida di Bologna di domani sera, anche se rappresenta un vero e proprio big match di grande fascino, ma di quella di mercoledì prossimo a Madrid con l’Atletico.

Con lo Scudetto ormai ipotecato e la Coppa Italia sfumata, la partita del Metropolitano mette in gioco tutto ciò che rimane della stagione nerazzurra, oltre ovviamente alla questione ranking. Si parte dall’1-0 dell’andata firmato Arnautovic, ma è chiaro che non può essere un risultato che mette al sicuro da brutte sorprese. In Spagna la squadra di Inzaghi troverà un ambiente a dir poco infuocato, ma potrà almeno giocarsela con tutti gli uomini a disposizione.

Oggi Simeone ha parlato ai media alla vigilia della partita di campionato contro il Cadice. Il tecnico dell’Atletico ha annunciato che “Griezmann non sarà a disposizione. Non sappiamo se recupererà per l’Inter e se non sarà per l’Inter sarà contro il Barcellona”.

Atletico Madrid-Inter, allarme Griezmann: salta il match di campionato

In casa Colchoneros scatta dunque l’allarme Griezmann. “Per noi è un giocatore importante, abbiamo bisogno di lui, quando c’è lui la squadra ha più sicurezza difensiva”, ha dichiarato un preoccupato Simeone.

Tuttavia, le dichiarazioni del ‘Cholo sanno molto di pre-tattica, perché oggi l’attaccante francese è tornato ad allenarsi col gruppo dopo il problema alla caviglia accusato lo scorso 20 febbraio nel match degli ottavi d’andata di Champions proprio contro i nerazzurri. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.