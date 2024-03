Spalletti torna in Serie A dopo gli Europei: “Non può essere escluso”

Clamorosa indiscrezione di mercato che riguarda Luciano Spalletti: il commissario tecnico potrebbe tornare in Serie A dopo gli Europei

Di panchine in cerca di padrone la prossima estate ce ne saranno diverse, anche tra le big di Serie A. Ad eccezione dell’Inter, tutte o quasi potrebbero cambiare guida tecnica dopo la fine della stagione. Dalla Juventus al Milan, passando per Lazio, Napoli e Roma, di big in cerca di allenatore (che sia quello attuale o un altro) ce ne sono tante.

E in questo tourbillon di indiscrezioni, spunta anche il nome di Luciano Spalletti. Il commissario tecnico dell’Italia, atteso il prossimo giugno dagli Europei con l’Italia, potrebbe tornare in Serie A al termine della rassegna continentale.

Ad aspettarlo potrebbe esserci la panchina della Juventus. Pubblicamente Giuntoli ha confermato Allegri, ma dalla parte del tecnico arriva segnali diversi con Branchini che non ha escluso una separazione a fine stagione, spiegando che “con questa compagine societaria tutto è possibile” e lo stesso allenatore che ha passato la palla al club affermando che “quando avranno deciso mi faranno sapere”.

Ma in caso di divorzio, chi potrà essere il sostituto di Allegri sulla panchina della Juventus? Di nomi in queste settimane ne sono circolati molti: si va da Thiago Motta a Zidane, passando per un ritorno di Conte e arrivando a Palladino. Ma in queste ore è emerso anche il nome di Luciano Spalletti.

Calciomercato Juventus, Spalletti bianconeri: “Candidatura che c’è”

L’attuale commissario tecnico dell’Italia è un nome che, evidentemente, gode della stima di Cristiano Giuntoli.

Forse anche per questo Luca Momblano, parlando a ‘juventibus’, ha spiegato che il profilo di Spalletti non può essere escluso dalla lista dei papabili alla panchina bianconera. Nel gruppo di percentuali per il prossimo allenatore della Juventus – le sue dichiarazioni – non può assolutamente essere escluso Luciano Spalletti. É una candidatura che oggi possiamo ritenere residuale, ma è un nome che la Juve tiene presente”.

Legato da un contratto con la Figc fino al 2026, appare ad oggi complicato immaginare uno Spalletti fin dalla prossima estate alla guida della Vecchia Signora, ma nel calciomercato le sorprese – anche clamorose- sono sempre dietro l’angolo.