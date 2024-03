“Sarò sorpreso”: Guardiola esalta Haaland e si prepara al sorteggio

Grazie al successo maturato questa sera, il City ha strappato il pass per i quarti di finale di Champions League. Ecco quanto dichiarato da Guardiola

Chiudendo la pratica nella prima frazione di gioco e anestetizzando i ritmi nella ripresa, il Manchester City regola nuovamente il Copenaghen e vola ai quarti di Champions League. Ennesimo messaggio lanciato dai Campioni d’Europa in carica. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Pep Guardiola ha esternato il suo punto di vista:

“Abbiamo segnato piuttosto presto, il che ci ha aiutato. Va bene, siamo al prossimo turno. Haaland in campo per quasi 90 minuti? Quando mi presenterai un giocatore che non vuole giocare tutte le partite per tutti i minuti, mi sorprenderai. Ha bisogno di ritmo, ha bisogno di giocare; noi abbiamo bisogno di lui, ha fatto un gol molto bello. Bene così”.

Guardiola si è poi focalizzato sull’importanza della vittoria contro il Copenaghen e sul percorso di crescita della sua squadra maturato negli ultimi anni: “La pratica non era chiusa onestamente, avevo la sensazione che fosse chiusa solo una volta…chiusa. Difficile attaccarli, però il risultato l’abbiamo ottenuto. In Champions credo che abbiamo meritato il rispetto dei nostri avversari, acquisendo costanza nella competizione. Si è trattato di un processo di crescita costante. Molto spesso gli allenatori non hanno tempo. Abbiamo accettato questo processo: adesso siamo una squadra che ci crede. Vediamo il sorteggio e l’avversario che dovremo affrontare. Sarà sicuramente una partita difficile chiunque sia l’avversario. Sono sette anni che sono qui, devo dire che quello che stiamo facendo è impressionante“