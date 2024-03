Nuova penalizzazione in Italia: UFFICIALE, cambia la classifica

Nuova penalizzazione in Italia: UFFICIALE, cambia ancora la classifica. È arrivata la sentenza della FIGC

È arrivata una nuova penalizzazione da parte del Tribunale Federale Nazionale. C’è l’ufficialità della FIGC che cambia di nuovo la classifica a stagione in corso.

Come comunicato dalla Federazione attraverso una nota ufficiale, il Taranto è stato sanzionato con 4 punti di penalizzazione a causa di violazioni di natura amministrativa. La formazione pugliese, attualmente quarta a quota 53 punti nel girone C di Serie C, scivola così al quinto posto dietro al Picerno.

Questo il comunicato FIGC: “Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato con 4 punti di penalizzazione in classifica il Taranto FC 1927 Srl (Girone C di Serie C) a seguito di violazioni di natura amministrativa. Il TFN ha inoltre sanzionato con 4 mesi di inibizione l’amministratore unico del club Salvatore Alfonso”. Il Taranto rimane comunque in piena zona Playoff, ma perde 4 punti piuttosto pesanti.