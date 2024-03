“Nessuna possibilità”: niente bomber per Juventus e Milan

Juventus e Milan al lavoro sul mercato per contrastare l’Inter, ma un bomber seguito dalle due squadre sfuma: annuncio chiaro

Sul campo, l’Inter ha dimostrato in Serie A una superiorità netta, che la sta conducendo verso un meritato ventesimo scudetto. Allungo deciso dei nerazzurri, niente da fare per Juventus e Milan che hanno provato a rimanere agganciate alla scatenata truppa di Simone Inzaghi, ma senza successo. Adesso, i destini di bianconeri e rossoneri si intrecciano nell’immediato e nel prossimo futuro.

Juventus avanti di un punto in classifica rispetto al Milan, la lotta per il secondo posto sarà molto interessante, perché il piazzamento, come sappiamo, non è platonico. La seconda posizione vale infatti la partecipazione alla Supercoppa italiana. Le due compagini, poi, stanno già scrutando il mercato a caccia di rinforzi per essere maggiormente in grado, nella prossima stagione, di impensierire l’Inter. In particolare, c’è un nome che stuzzica per l’attacco. Ma che per entrambe, nonostante i rumours, potrebbe rimanere un sogno.

“Zirkzee non resta in Serie A”, annuncio che non lascia scampo

Con la maglia del Bologna, Joshua Zirkzee sta facendo grandi cose. E, ovviamente, attirando l’interessamento di grandi club. Si è parlato spesso, per l’appunto, di Juve e Milan tra le pretendenti. Ma la sua destinazione potrebbe essere un’altra.

Mauro Suma, a ‘Telelombardia’, ha smentito seccamente l’ipotesi di un Milan realmente su Zirkzee. E ‘gelato’ anche la Juventus. Ecco le dichiarazioni del giornalista: “Milan caldo su Zirkzee? Non scherziamo. Non ci sono né trattative in corso, né possibilità economiche. E’ un giocatore che costa almeno 60 milioni, andrà in Premier League. Se mi dite se come giocatore mi piace, certo che sì, ma il Milan non è su Zirkzee. Che sia andato a visionarlo Moncada conta poco, è sotto osservazione da tutti i principali club inglesi”.