Milan agli arabi, ecco il primo regalo dalla Saudi League

Si susseguono le notizie sull’acquisto del Milan da parte degli arabi del fondo Pif, eco quale potrebbe essere il primo acquisto ‘saudita’

E’ stata una stagione piena di alti e bassi, per il Milan, che però potrebbe ancora regalare qualche soddisfazione. Rossoneri che corrono per il secondo posto in campionato e per arrivare fino in fondo in Europa League, le ambizioni al club non mancano. Come testimoniato anche dalle recenti dichiarazioni di Cardinale e Ibrahimovic, che immaginano per il futuro un grande Diavolo.

Il numero uno di Red Bird e il suo braccio destro hanno illustrato i progetti per il futuro, ma occhio a cosa potrebbe accadere in società. Contatti con l’Arabia Saudita, Cardinale sta cercando nuovi investitori, ma il fondo Pif potrebbe anche rilevare la maggioranza del club. Milan che in quel caso potrebbe avere una potenza economica non indifferente. E guardare anche a profili di giocatori attualmente fuori portata per cartellini e ingaggi.

Milan, arriva Pif: torna una vecchia conoscenza in Italia dall’Arabia

Sotto l’egida di Pif, il Milan potrebbe guardare innanzitutto proprio alla Saudi League, per portare in Italia qualche calciatore di grande livello. A questo proposito, potrebbe esserci un particolare ritorno di fiamma.

In casa Milan è sempre piaciuto Milinkovic-Savic. Anche ai tifosi. E per questo, nel consueto sondaggio giornaliero su ‘X’ da parte della redazione di Calciomercato.it, il serbo è stato il giocatore più votato come primo acquisto da prelevare nel campionato arabo, con preferenze al 61,5%. Molto meno votati altri profili come il ritorno di Kessie, Benzema o Koulibaly.