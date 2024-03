La vittoria al Milan non basta, Pioli: “Serve più attenzione. Vi spiego perché sono deluso”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli al termine di Milan-Slavia Praga, match di andata degli Ottavi di finale di Europa League

Il Milan vince ma non convince. La squadra di Stefano Pioli si è imposta per 4 a 2, ma il risultato sarebbe potuto essere certamente più rotondo, dopo che lo Slavia Praga è rimasto in dieci al 26esimo del primo tempo.

Pioli, dunque, non può essere completamente soddisfatto della sfida di stasera: “Abbiamo fatto bene, ma non benissimo – esordisce il mister in conferenza stampa -. Dovevamo essere più veloci a muovere palla. Al ritorno il Milan dovrà dimostrare di avere carattere e servirà giocare bene. Loro sono una squadra insidiosa e bisognerà fare una prova all’altezza”.

Anche stasera il Milan ha preso gol, subito dopo averlo fatto – “Non è la prima volta che succede – prosegue Pioli – è evidente che ci sia un calo di concentrazione, e in questi casi ci vuole più attenzione”.

Milan-Slavia Praga, Pioli: “Volevamo fare un gol in più”

Il Milan, come detto, avrebbe potuto sfruttare meglio la superiorità numerica, per chiudere già stasera il discorso qualificazione.

Il Diavolo avrebbe dovuto fare più gol: “Sono deluso per i tre minuti che sono stati concessi, per le sostituzioni fatte me ne aspettavo di più. Avevamo la volontà di fare un gol in più, bisognava farlo dopo aver chiuso il primo tempo avanti di due reti, così da avere un vantaggio maggiore. Ora servirà far meglio nella partita di ritorno, anche se abbiamo preso un bel vantaggio. Obiettivo finale? Nella nostra testa vogliamo andare avanti e le prestazioni devono essere di alto livello”.